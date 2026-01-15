«Τότε και Τώρα»: «Κοπή Πίτας» για 1.178.124 τηλεθεατές

Το «Τότε και Τώρα» επέστρεψε μετά τις γιορτές πιο αγαπητό και πιο fun!

Τουλάχιστον για 1’ λεπτό, 1.178.124 τηλεθεατές "έκοψαν πίτα" παρέα με τα αγαπημένα ζευγάρια στα… δύο παράλληλα σύμπαντα της απολαυστικής σειράς του ΣΚΑΪ.

Οι νέοι άντρες 25-44 παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, και σημείωσαν πρωτιά με ποσοστό 16,2%. Το ποσοστό στο κοινό 18-54 ήταν 13,7% και στο γενικό σύνολο 13,0%.

Στην «Κοπή Πίτας», η Έλενα Χαραλαμπούδη ως Σούλα / Βαλέρια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ως Τάκης / Σπύρος και ο Αντώνης Καρυστινός ως Μιγάδης, έφεραν γέλιο στην οθόνη της τηλεόρασης και ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media στο hashtag #ToteKaiTora.

Ιδιαίτερη απήχηση έχουν και τα επεισόδια on demand σε ΣΚΑΪ HYBRID και www.skai.gr/tv, καθώς συνεχίζουν να μετρούν views από την πρώτη ώρα ανάρτησής τους.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

Το «Τότε και Τώρα», το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες, μας το υπενθυμίζουν σε κάθε επεισόδιο.

Το επόμενο νέο επεισόδιο έρχεται την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 21.00, με τίτλο «Δεξίωση Γάμου» και τη Μαίρη Σταυρακέλλη σε ρόλο έκπληξη.

Δείτε χαρακτηριστικά αποσπάσματα του επεισοδίου:

Κοπή Πίτας | Τα bloopers του επεισοδίου

Κοπή Πίτας | Όταν η κοινή αγάπη στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο έφερνε ειρήνη σε δύο ανταγωνιστές

Κοπή Πίτας | Το καλύτερο δώρο για τους εργαζόμενους… οι περισσότερες ώρες δουλειάς

Δείτε το trailer του επόμενου επεισοδίου:

