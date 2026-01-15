Το «The Floor», το πιο φανταστικό και γρήγορο game show, επιστρέφει δυναμικά στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 21.00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα, με τον ανανεωμένο, δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Με την αμεσότητα και το αστείρευτο χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν και με πολύ διάθεση για παιχνίδι, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στην εντυπωσιακή αρένα 100 νέους παίκτες, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, και μοναδικό στόχο τη διεκδίκηση των 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και, στον μεγάλο τελικό, το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ.

Δείτε –αποκλειστικά- backstage στιγμιότυπα με κάποιους παίκτες του δεύτερου κύκλου, λίγο πριν μπουν στην αρένα για το πρώτο γύρισμα.

https://www.instagram.com/p/DTR42sCFTLo/

https://www.instagram.com/p/DTUdpu6kSmY/

https://www.instagram.com/p/DTXCckvkoiJ/

https://www.instagram.com/p/DTZnPWelCZo/

https://www.instagram.com/p/DTcMCM6lh75/

https://www.instagram.com/p/DTew7BICTsi/

Δείτε το trailer:

«The Floor»

Παρασεκυή 16 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.