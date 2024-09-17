Tempting Fortune: Το ταξίδι ξεκινά - Δείτε το trailer

Δώδεκα παίκτες στο Tempting Fortune, έτοιμοι για την πιο δύσκολη πορεία της ζωής τους, ξεκινούν με ενθουσιασμό το ταξίδι τους, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Με οδηγίες από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ελάχιστες προμήθειες και έχοντας στα σακίδιά τους 300.000 ευρώ, πρέπει να διανύσουν μία δύσκολη διαδρομή δεκάδων χιλιομέτρων για να φτάσουν στον τερματισμό, χωρίς να χάσουν καθόλου χρήματα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, τους περιμένουν πολλές εκπλήξεις – ευχάριστες και δυσάρεστες. Η κούραση, γρήγορα, τους καταβάλει, και αρκετοί ελκυστικοί πειρασμοί εμφανίζονται μπροστά τους. Οι πειρασμοί όμως, κοστίζουν. Πόσο διατεθειμένοι είναι οι παίκτες να σπαταλήσουν χρήματα απότο κοινό ταμείο; Οι διαφωνίες ξεκινούν ανάμεσα σε κάποιους… Ποιοι θα υποκύψουν και τι αντίκτυπο θα έχει η απόφασή τους στην ενότητα της ομάδας;

Το τέλος της ημέρας τους βρίσκει εξουθενωμένους και ένας νέος πειρασμός, ιδιαίτερα δελεαστικός, τους περιμένει. Θα αντισταθούν ή θα λυγίσουν;

Ημερομηνία αναχώρησης: Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, 21.00

Τοποθεσία αναχώρησης: ΣΚΑΪ

Ταξιδιώτες: 12 τολμηροί παίκτες, έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία

Αποσκευές: 300.000 ευρώ

Διαδρομή: Μία δύσκολη πεζοπορία πολλών χιλιομέτρων

Ανέσεις: Καμία

Πειρασμοί: Άπειροι

Στόχος: Ο τερματισμός, χωρίς να χάσουν χρήματα

