Τα μεσημέρια μαγειρεύουμε και διασκεδάζουμε με το «Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου» στις 15.00. Η συνέχεια έχει μόδα, στιλ και… απογοητεύσεις στο «My Style Rocks» στις 16.30. Και το απόγευμα κάνουμε «βουτιά» στις γνώσεις και στο… πλατό του «Still Standing» στις 18.45.

«Η Μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Νόστιμα πιάτα και... ατυχήματα στην κουζίνα της μαμάς

Σήμερα στις 15.00, στον ΣΚΑΪ

Ο Μάρκος και ο Έκτορας πήραν το βάπτισμα του πυρός και δοκίμασαν τα πρώτα πιάτα της δεύτερης χρονιάς. Νικητές του προηγούμενου επεισοδίου, ο Χρήστος και ο Αχιλλέας, τα δύο αδέρφια, που σήμερα αντιμετωπίζουν την Αγγελική και τη μητέρα της Ζωή.

Ο Χρήστος και ο Αχιλλέας μαγειρεύουν «Κοτόπουλο κάρυ με ρύζι», ένα πιάτο που θα αντιμετωπίσει την «Τούρτα ομελέτα με ψημένο ψωμάκι και cottage» της Αγγελικής και της Ζωής. Όμως, ένα μικρό ατύχημα στέλνει τον Μάρκο στο βεστιάριο…

Το ατύχημα του Μάρκου στην κουζίνα

Ο Έκτορας, στην «Ώρα της Κρίσης», δυσκολεύεται να αποφασίσει, αλλά τελικά αναδεικνύει το νικητήριο πιάτο.

Tip of the day: πρέπει να δοκιμάζουμε πάντα το φαγητό πριν το σερβίρουμε.

My style Rocks: Το πρώτο Task φέρνει και το πρώτο «4»!

Σήμερα στις 16.30, στον ΣΚΑΪ

Η πρώτη μέρα έφερε απρόσμενα υψηλές βαθμολογίες. Ο Στέλιος Κουδουνάρης, μετά το επεισόδιο, συνάντησε στο βεστιάριο τις διαγωνιζόμενες προκειμένου να τις ενημερώσει για τη δοκιμασία της επόμενης μέρας.

Σήμερα στα παρασκήνια, η Μαρία εκφράζει τα παράπονά της για τη βαθμολογία που δέχτηκε αλλά και για τον βαθμό που της αφαιρέθηκε από τη νικήτρια της πρώτης ημέρας, Ειρήνη.

Το task στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούν οι διαγωνιζόμενες είναι το «Summer and Fall Mix». Τα look τους θα είναι μία μίξη των δύο εποχών. Τι σύνολο επιλέγουν για μία εμφάνιση που εντάσσεται στη χρονική περίοδο που διανύουμε; Ποια στοιχεία διατηρούνται από το καλοκαίρι και ποια φθινοπωρινά εντάσσονται σε ένα ιδανικό outfit;

Η στάση της Χριστιάνας απέναντι στην αρνητική κριτική που δέχεται από ορισμένες διαγωνιζόμενες κάνει την Έλενα Χριστοπούλου να σηκωθεί από τη θέση της...

Οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής μοιάζουν να παίρνουν από νωρίς την ανιούσα με τον Γιώργο Καράβα να βάζει το πρώτο του «4»!

«Still Standing»: Γνώσεις και γυμναστική στο πλατό

Σήμερα στις 18.45

Το «Still Standing» επέστρεψε ανανεωμένο, διασκεδαστικό και πιο συναρπαστικό στον ΣΚΑΪ, με τον Χρήστο Φερεντίνο να υποδέχεται όλους όσοι πατούν γερά στις γνώσεις τους και τολμούν να διεκδικήσουν καθημερινά έως 30.000 ευρώ τη μέρα!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται εννέα νέους παίκτες. Ανάμεσά τους η Θεώνη, η οποία καλείται να αποδείξει το εύρος των γνώσεων της αλλά και τις επιδόσεις της στη γυμναστική.

