Η Παρασκευή Κερασιώτη είναι ένα κορίτσι που γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια από τη συμμετοχή της στο GNTM. Ένα παιδί που παρά το γεγονός ότι εργάστηκε και εργάζεται ως μοντέλο παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια κάνει και άλλες δουλειές για να επιβιώσει και να βοηθήσει και την οικογένειά της.

Σερβιτόρα στη Μύκονο, καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, η δουλειά δεν τη φοβίζει και είναι ένα προσγειωμένο παιδί.

Στην πρώτη της εξομολόγηση στην κάμερα στο Survivor η Παρασκευή ράγισε καρδιές. Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τη φτώχεια και την απώλεια του πατέρα της το όμορφο κορίτσι συγκλόνισε:

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Παρασκευή Κερασιώτη που πια ανήκει στους Τίγρεις του Survivor ξεκίνησε την εξομολόγησή της λέγοντας: «Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Πολύ πιο παλιά, δεν ζούσαμε όπως ζούμε τώρα, ζούσαμε σε συνθήκες survivor θα πω. Όταν έφτασα την πρώτη μέρα στο νησί είπα βρίσκομαι στη φύση μου.

Είχα μια οικογένεια με αρχές και αξίες. Δυστυχώς έχω χάσει τον μπαμπά μου, είναι για εμένα κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου.

Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που σήμερα υπάρχει αυτή η κακή συμπεριφορά απέναντί μου και απέναντι από τη φυλή μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αν δεν γνωρίσεις πρώτα τον άλλον, να γνωρίσεις βιώματά του, πώς είναι στη ζωή του, τι ακριβώς έχει κάνει, δεν θεωρώ ότι πρέπει να το κρίνεις»

