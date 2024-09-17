Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Μπρι Λάρσον, θα κάνει το ντεμπούτο της στο West End του Λονδίνου με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

Στο αριστούργημα του μεγάλου τραγικού ποιητή η ηρωίδα διατηρεί ζωντανή την ανάμνηση του φόνου του πατέρα της, παρακαλώντας τους θεούς να βοηθήσουν στην τιμωρία των δολοφόνων του. Στην ψυχή της κυριαρχεί η θλίψη, το πένθος, η ανάγκη για επιβίωση και η δίψα για εκδίκηση. Όταν επιτέλους επιστρέφει ο αδελφός της ο Ορέστης, τον ωθεί στο έργο της τιμωρίας με μία τρομακτική κατάληξη.

Η διασκευή είναι της Καναδής ποιήτριας, Αν Κάρσον, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του πολυβραβευμένου Ντάνιελ Φις, σύμφωνα με το Variety. Η ηθοποιός δήλωσε «ενθουσιασμένη» τόσο με το ρόλο της όσο και με τους συντελεστές της παράστασης.

Brie Larson to make her West End debut in revenge tragedy Elektra https://t.co/zZbhoDfMbb — The Guardian (@guardian) September 17, 2024

Το έργο, σε παραγωγή της Empire Street Productions, θα ανέβει στη σκηνή του Theatre Royal Brighton από τις 13 έως τις 18 Ιανουαρίου του 2025 και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο The Duke of York's Theatre του Λονδίνου από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 12 Απριλίου.

«Τι είναι αρχαίο και τι είναι σύγχρονο; Η μετάφραση της Κάρσον πυροδοτεί αυτό το ερώτημα. Είναι συναρπαστική πρόκληση να δουλεύω πάνω στην τραγωδία του Σοφοκλή, μέσα από τα λόγια της Κάρσον και στην όμορφη σκηνή του The Duke of York's με την Μπρι Λάρσον» δήλωσε ο σκηνοθέτης Ντάνιελ Φις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

