Tempting Fortune: Τα πρώτα πλάνα, η δράση και οι ατάκες που μας έκαναν να περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα

Tο πρώτο trailler με εικόνες από το επεισόδιο, οι πρώτοι διάλογοι ανάμεσα στους παίκτες και τα κομμάτια από τα πρώτα εισαγωγικά τους βίντεο ήταν ό,τι έπρεπε για να πάρουμε μια γεύση από το τι θα δούμε στην πρεμιέρα του νέου παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ, Tempting Fortune που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Εντάξει, η αλήθεια είναι πως το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς πώς και πώς καθώς από την περιγραφή του κιόλας το concept έδειχνε ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά βλέποντας και το αποτέλεσμα ένα κάποιο κόλλημα το πάθαμε.

