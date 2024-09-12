Η Κατερίνα Σαλακά κατέβασε τα βίντεο για τη Μαρίνα Σάττι (και κράτησε το tag)

Τις προηγούμενες ημέρες η διαδικτυακή κόντρα της θετικής life coach Κατερίνας Σαλακά με τη Μαρίνα Σάττι και τους συνεργάτες της ήταν το top θέμα επικαιρότητας στη Showbiz.

Το ξέσπασμά της κατά της τραγουδίστριας και των συνεργατών της, γιατί δεν της επέτρεψαν να μπει στα καμαρίνια στη συναυλία της στο Λυκαβηττό και να ανεβεί στη σκηνή, όπως η ίδια έλεγε σε μια σειρά από βίντεο, έγινε viral σε χρόνο dt.

Το κοινό διχάστηκε. Άλλοι υποστήριξαν την Life Coach και άλλοι φανατικά τη Μαρίνα Σάττι. Στο ενδιάμεσο υπήρξε και μια επίσημη ανακοίνωση από τον μάνατζερ της ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ διευκρίνιζε πως η Κατερίνα Σαλακά ήταν απλά καλεσμένη αν ήθελε να δει τη συναυλία και δεν υπήρξε ποτέ στα πλάνα να ξαναβγεί στη σκηνή όπως έγινε ένα μήνα πριν στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Και πουφ... Τα βίντεο κατέβηκαν. Δεν υπάρχουν πια στο TikTok της. Αντ’ αυτών υπάρχει ένα νέο θετικό μήνυμα που λέει: «Νιώθω έναν αέρα ανανέωσης, ξαναγεννιέμαι πιο δυνατή, καινούργια πράγματα έρχονται στη ζωή μου και απολαμβάνω όλα τα δώρα μου»

Και μέχρι εδώ όλα καλά. Το μετάνιωσε, τα κατέβασε. Ποιος μπορεί να εξηγήσει όμως γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιεί στο νέο βίντεο το tag MarinaSatti; Για να της δείξει οτι το ξεπέρασε;

Οι fans πάντως στα σχόλια το τι στίχους από τραγούδια της Μαρίνας χρησιμοποιούν δεν περιγράφεται… Από το…τάπα… ως το Σαν αεράκι του Μάη φυσάει η ανανέωση… Ενώ η πλειοψηφία ρωτάει γιατί κατέβηκαν τα προηγούμενα βίντεο.

