Πρεμιέρα για όγδοη σεζόν κάνει το My Style Rocks με δύο συναρπαστικά επεισόδια Bootcamps, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Μετά από εκατοντάδες οντισιόν για τον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μόδας οι fashionistas που ξεχώρισαν έρχονται για την πρώτη τους πασαρέλα στο My Style Rocks! Η αγωνία, τα όνειρά τους, τα γέλια, ο ενθουσιασμός αλλά και η απογοήτευση αποτυπώνονται, για πρώτη φορά, από τις κάμερες που τις ακολουθούν πριν και μετά τo catwalk.

Οι προβολείς ανάβουν, το πλατό φωτίζεται και η κριτική επιτροπή παίρνει θέση! Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Γιώργος Καράβας αντικρίζουν για πρώτη φορά τις υποψήφιες διαγωνιζόμενες που διεκδικούν μία θέση στο My Style Rocks.

Η μόδα έχει τον πρώτο λόγο, το στυλ πρέπει να ξεχωρίζει και κάθε outfit οφείλει να αντιπροσωπεύει τη fashionista που το παρουσιάζει. Στόχος των διαγωνιζόμενων είναι να πάρουν στο ελάχιστο δύο «ναι» από την κριτική επιτροπή ενώ τα τρία «ναι» φαντάζουν για κάποιες… όνειρο!

Ποιες θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις στα bootcamps και να περάσουν στην επόμενη φάση του My Style Rocks;

Τα συναισθήματα είναι έντονα, οι εκπλήξεις πολλές και ο ενθουσιασμός μεγάλος, το My Style Rocks ξεκινά!

MY STYLE ROCKS – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

BOOTCAMPS

Παρασκευή 13/09 στις 21.00

Σάββατο 14/09 στις 21.00

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 16/09 και καθημερινά στις 16.30

