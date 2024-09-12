Λογαριασμός
My Style Rocks: Πρεμιέρα με bootcamp την Παρασκευή 13/9 στις 21:00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το τρέιλερ

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου - Στην κριτική επιτροπή ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Γιώργος Καράβας

MY STYLE ROCKS

Πρεμιέρα για όγδοη σεζόν κάνει το My Style Rocks με δύο συναρπαστικά επεισόδια Bootcamps, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Μετά από εκατοντάδες οντισιόν για τον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μόδας οι fashionistas που ξεχώρισαν έρχονται για την πρώτη τους πασαρέλα στο My Style Rocks! Η αγωνία, τα όνειρά τους, τα γέλια, ο ενθουσιασμός αλλά και η απογοήτευση αποτυπώνονται, για πρώτη φορά, από τις κάμερες που τις ακολουθούν πριν και μετά τo catwalk.

my style

Οι προβολείς ανάβουν, το πλατό φωτίζεται και η κριτική επιτροπή παίρνει θέση! Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Γιώργος Καράβας αντικρίζουν για πρώτη φορά τις υποψήφιες διαγωνιζόμενες που διεκδικούν μία θέση στο My Style Rocks.

my style

my style

Η μόδα έχει τον πρώτο λόγο, το στυλ πρέπει να ξεχωρίζει και κάθε outfit οφείλει να αντιπροσωπεύει τη fashionista που το παρουσιάζει. Στόχος των διαγωνιζόμενων είναι να πάρουν στο ελάχιστο δύο «ναι» από την κριτική επιτροπή ενώ τα τρία «ναι» φαντάζουν για κάποιες… όνειρο!

Ποιες θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις στα bootcamps και να περάσουν στην επόμενη φάση του My Style Rocks; 

Τα συναισθήματα είναι έντονα, οι εκπλήξεις πολλές και ο ενθουσιασμός μεγάλος, το My Style Rocks ξεκινά!

MY STYLE ROCKS – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

BOOTCAMPS

Παρασκευή 13/09 στις 21.00

Σάββατο 14/09 στις 21.00

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 16/09 και καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks πρεμιέρα ΣΚΑΪ TV
