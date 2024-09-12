Μία συζήτηση μέσα στο σπίτι έχει απρόβλεπτη εξέλιξη για τον Γιώργο και τη Σωτηρία. Κάποια λόγια της φέρνουν την αντίδρασή του, με τη Γλυκερία να υποστηρίζει πως πρόκειται για ζήλια. Η κόντρα τους ενισχύεται, όταν η Σωτηρία τον χαρακτηρίζει «άντρα Γ’ κατηγορίας» κι εκείνος αντιδρά. Ποια θα είναι η στάση του Νίκου σε αυτή την αντιπαράθεση και πώς θα εκτονωθεί η ένταση;

Φτάνοντας στο Pre Gala, ο Δημήτρης παίρνει θέση για όλα όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και για τον χωρισμό του από τη Μαρίνα. Για εκείνον, η αντίδρασή της στο φλερτ με την Κλαούντια ήταν υπερβολική. Ποια θα είναι η απάντηση της Μαρίνας στα σχόλιά του;

Το Pre Gala φέρνει και δύο ψηφοφορίες: Ποια πρόσωπα θα φορέσουν την κονκάρδα του δημοφιλέστερου και ποιο άτομο θα ψηφιστεί πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση;

Πηγή: skai.gr

