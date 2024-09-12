Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Power Of Love: Ένταση στο σπίτι - Απόψε στις 23:15, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer­­

Power Of Love με την Κατερίνα Καραβάτου

Καραβάτου

Μία συζήτηση μέσα στο σπίτι έχει απρόβλεπτη εξέλιξη για τον Γιώργο και τη Σωτηρία. Κάποια λόγια της φέρνουν την αντίδρασή του, με τη Γλυκερία να υποστηρίζει πως πρόκειται για ζήλια. Η κόντρα τους ενισχύεται, όταν η Σωτηρία τον χαρακτηρίζει «άντρα Γ’ κατηγορίας» κι εκείνος αντιδρά. Ποια θα είναι η στάση του Νίκου σε αυτή την αντιπαράθεση και πώς θα εκτονωθεί η ένταση;

Φτάνοντας στο Pre Gala, ο Δημήτρης παίρνει θέση για όλα όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και για τον χωρισμό του από τη Μαρίνα. Για εκείνον, η αντίδρασή της στο φλερτ με την Κλαούντια ήταν υπερβολική. Ποια θα είναι η απάντηση της Μαρίνας στα σχόλιά του;

Το Pre Gala φέρνει και δύο ψηφοφορίες: Ποια πρόσωπα θα φορέσουν την κονκάρδα του δημοφιλέστερου και ποιο άτομο θα ψηφιστεί πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Power of Love ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark