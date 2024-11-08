Μανώλης Παπακαλιάτης: Η επιπλοκή που οδήγησε στη διασωλήνωση

Ο γνωστός και αγαπητός επιχειρηματίας της Κρήτης, Μανώλης Παπακαλιάτης, πατέρας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, από τις 21 Οκτωβρίου νοσηλεύτεια στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά το τροχαίο που είχε όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και έδωσε όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μανώλη Παπακαλιάτη, αποκαλύπτωντας πως υπήρξε μια σοβαρή επιπλοκή που οδήγησε στη διασωλήνωσή του.

«Η κατάσταση της υγείας του βαίνει σταθερά βελτιούμενη. Νοσηλεύεται ακόμη στη ΜΕΘ γιατί παρουσίασε μία επιπλοκή, εμφάνισε μία πνευμονία στον δεξιό πνεύμονα η οποία ευτυχώς εξελίσσεται ομαλώς. Υπολογίζω ότι τις προσεχείς ημέρες θα είναι σε θέση να εξέλθει από τη Μονάδα και να πάει σε έναν κοινό θάλαμο.

Έγινε τραχειοστομία την περασμένη εβδομάδα διότι χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Ο Χριστόφορος είναι συνέχεια στο πλευρό του πατέρα του, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας», είπε ο Γιώργος Χαλκιαδάκης.

