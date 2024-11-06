Καθώς οι μέρες περνούν δημιουργούνται απρόσμενες συμμαχίες ανάμεσα στους ταξιδιώτες – συμμαχίες που εκπλήσσουν τους υπόλοιπους. Παίκτες που πριν δεν μιλούσαν, τώρα προχωρούν μαζί ενώ κάποιοι έρχονται πιο κοντά με αφορμή μία συγγνώμη.

Ο Χρήστος βρίσκεται μπροστά σε έναν πολύ περίεργο μυστικό πειρασμό: να προβλέψει ποιος έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και στη σωστή και στη λανθασμένη πρόβλεψη, κάποιος θα έχει κέρδος.

Η συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το αποψινό παιχνίδι γίνεται σε καλό κλίμα, καθώς οι παίκτες έχουν καλή διάθεση. Το έπαθλο θα τους χαροποιήσει ακόμα περισσότερο αφού θα ωφελήσει όχι μόνο τον νικητή αλλά και ολόκληρη την ομάδα.

Η διαδρομή της επόμενης μέρας είναι αρκετά δύσκολη σε υψηλές θερμοκρασίες. Η Μαρί Ροζ δεν αντέχει και καταρρέει…

