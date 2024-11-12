Jim Jarmusch: Ο σκηνοθέτης επιστρέφει με την ταινία «Father, Mother, Sister, Brother»

Τον Νοέμβριο του 2023, ξεκίνησαν αθόρυβα τα γυρίσματα της νέας ταινίας του καταξιωμένου σκηνοθέτη, Τζιμ Τζάρμους, «Father, Mother, Sister, Brother».

Η ταινία, η οποία περιγράφεται ως ένα «τρίπτυχο» εξερευνά τρεις ξεχωριστές ιστορίες μεταξύ γονέων και ενήλικων παιδιών. Η ιστορία του Πατέρα διαδραματίζεται στην ΒΑ Αμερική, της Μητέρας στο Δουβλίνο και των Αδελφών στο Παρίσι.

Το καστ περιλαμβάνει τους Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κρίεπς, Άνταμ Ντράιβερ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ και Μαγίμ Μπιάλικ.

Jim Jarmusch says his film ‘Father, Mother, Sister, Brother’ will premiere at the Cannes Film Festival next year.



Starring Cate Blanchett, Vicky Krieps and Adam Driver. pic.twitter.com/J6ZIdOOE7M — Cinema Solace (@SolaceCinema) November 11, 2024

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι η ταινία έχει υποβληθεί για συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Καννών, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς τέσσερις από τις πέντε πρόσφατες ταινίες του, έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί των Καννών. Μάλιστα, το «The Dead Don't Die» άνοιξε τις πύλες του Φεστιβάλ το 2019.

Το έργο ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στο Παρίσι, Δουβλίνο και Νιου Τζέρσεϊ τον Ιούνιο και το post-production το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το World of Reel, το «Father, Mother, Sister, Brother» αποτελεί την πρώτη ταινία του δημιουργού από το Οχάιο εδώ και πέντε χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.