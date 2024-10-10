Λογαριασμός
My Style Rocks: Συνέντευξη για δουλειά - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 16.30 με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks

Η νέα διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με μία δύσκολη αποστολή βγαλμένη από την καθημερινότητά μας, ποιο είναι το κατάλληλο outfit για μία συνέντευξη για δουλειά; Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείμενο της επιχείρησης στην οποία πηγαίνουν, τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και το άτομο που θα συναντήσουν. 

Δείτε το trailer

Η πολυπόθητη «συγγνώμη» της Χριστιάνας στην Έλλη ακούγεται στα παρασκήνια με τις δύο fashionistas να κάνουν «ανακωχή». 

Για το στυλ ποιας διαγωνιζόμενης η Ιωάννα λέει πως τα ρούχα της «μυρίζουν ναφθαλίνη»; 

Μια νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της με αρκετά αλλαγμένη εμφάνιση από τα bootcamp. Πώς την υποδέχονται τα κορίτσια στα παρασκήνια και πώς της ακούγεται το «welcome» της κριτικής επιτροπής; 

Η ασυλία για τη Μαρία και τη Μαριάννα έχει τελειώσει και οι βαθμολογίες αποκτούν άλλη βαρύτητα για τις διαγωνιζόμενες, ειδικά όταν είναι χαμηλές… 

Ποια fashionista δηλώνει: «Οι κακοί παντού έχουν τα καλύτερα outfit»; 

Ο πίνακας κατάταξης κρύβει σήμερα μία μεγάλη έκπληξη! 

