Η νέα διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με μία δύσκολη αποστολή βγαλμένη από την καθημερινότητά μας, ποιο είναι το κατάλληλο outfit για μία συνέντευξη για δουλειά; Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείμενο της επιχείρησης στην οποία πηγαίνουν, τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και το άτομο που θα συναντήσουν.

Δείτε το trailer

Η πολυπόθητη «συγγνώμη» της Χριστιάνας στην Έλλη ακούγεται στα παρασκήνια με τις δύο fashionistas να κάνουν «ανακωχή».

Για το στυλ ποιας διαγωνιζόμενης η Ιωάννα λέει πως τα ρούχα της «μυρίζουν ναφθαλίνη»;

Μια νέα διαγωνιζόμενη κάνει την είσοδό της με αρκετά αλλαγμένη εμφάνιση από τα bootcamp. Πώς την υποδέχονται τα κορίτσια στα παρασκήνια και πώς της ακούγεται το «welcome» της κριτικής επιτροπής;

Η ασυλία για τη Μαρία και τη Μαριάννα έχει τελειώσει και οι βαθμολογίες αποκτούν άλλη βαρύτητα για τις διαγωνιζόμενες, ειδικά όταν είναι χαμηλές…

Ποια fashionista δηλώνει: «Οι κακοί παντού έχουν τα καλύτερα outfit»;

Ο πίνακας κατάταξης κρύβει σήμερα μία μεγάλη έκπληξη!

Πηγή: skai.gr

