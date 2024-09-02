Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Γρηγόρης Μόργκαν: To party, το δεύτερο ρούχο κι ο τρελός χορός με τον Τσουρό

Με ένα party -πραγματικά όμως party- δίπλα στη θάλασσα που και οι δύο λατρεύουν γιόρτασαν τον γάμο τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έχοντας γύρω τους όλους όσοι τους αγαπούν πολύ. Στενούς φίλους και οικογένεια.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι χθες το απόγευμα ένωσε τις ζωές του σε έναν μοναδικό χώρο, τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του ερημίτη, χτισμένη στην κυριολεξία μέσα σε μια σπηλιά πάνω στον βράχο. Και μετά κατέβηκε στο beach bar στα Φαλάσαρνα για να γλεντήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.