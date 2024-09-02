Χανταμπάκης-Πηλιάκη: Στον δρόμο για την Ισπανία, τρίτη στάση η Βενετία

Μόλις πέντε μέρες έχουν περάσει από την ξαφνική ανακοίνωση του Στέλιου Χανταμπάκη και της συζύγου του Όλγας Πηλιάκη οτι φεύγουν από την Ελλάδα για την Ισπανία κυνηγώντας ένα όνειρο. Το όνειρο του γιου τους Μανώλη να κάνει μια μεγάλη καριέρα στο ποδόσφαιρο.

Και η αλήθεια είναι πως οι ισπανικές ακαδημίες ποδοσφαίρου έχουν βγάλει μεγάλα αστέρια. ΚΙ αφού το ταλέντο του γιου τους είναι τέτοιο που του δίνεται αυτή η ευκαιρία, το ζευγάρι αποφάσισε να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις το παιδί του. Φόρτωσαν λοιπόν το αυτοκίνητο και κατευθύνονται οικογενειακώς για τη Μαδρίτη.

«Πρώτη στάση Βελιγράδι!

Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα να είναι τόσο όμορφο και φιλόξενο μέρος! Ένιωσα ασφάλεια περπατώντας στο κέντρο με τα παιδια! Επίσης πολλά καλά μαγαζιά με ποιότητα και καλές τιμές ! Σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία !! (τα λέμε στην επόμενη στάση)»

«Δεύτερη στάση: Βουδαπέστη!!

Πανέμορφη πόλη με υπέροχα κτίρια!

Μακάρι να είχαμε περισσότερες μέρες…»

Και χθες η τρίτη στάση του ταξιδιού τους στη Βενετία:

«Καλό μήνα από την όμορφη Βενετία!

Να περνάτε όμορφα!!! Τα φιλιά μας!!»

