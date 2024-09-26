Η αιφνίδια αποχώρηση του Τούμα έφερε αναστάτωση και στενοχώρια στους ταξιδιώτες.

Παρόλα αυτά, πρέπει να συνεχίσουν και να προσέχουν τις επιλογές τους από εδώ και στο εξής. Ξεκινούν τη διαδρομή τους, με σκοπό να αντισταθούν σε όσους περισσότερους πειρασμούς μπορούν και να κρατήσουν ανέπαφο το ταμείο τους.

Δείτε το trailer:

Δύσκολη αποστολή, αφού η κούραση και η πείνα γίνονται όλο και πιο έντονες. Όμως, ένας αρκετά δελεαστικός πειρασμός εμφανίζεται μπροστά τους και τα περισσότερα κορίτσια ετοιμάζονται να ενδώσουν, με πρώτη και καλύτερη την Ειρήνη.

Η περιποίηση των μαλλιών της στο υπαίθριο κομμωτήριο είναι κάτι που δεν μπορεί να προσπεράσει εύκολα…

Όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανακοινώνει το ξεχωριστό έπαθλο του αποψινού παιχνιδιού, η στρατηγική κάνει την εμφάνισή της. Οι παίκτες, από ότι φαίνεται, είναι χωρισμένοι στα δύο και αυτό φαίνεται στην ανάδειξη του νικητή. Η ένταση μεγαλώνει, με τον Γιώργο και τη Σταυρούλα να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαφωνίας.

Οι αποκαλύψεις στο τέλος του επεισοδίου θα φέρουν νέες ίντριγκες ανάμεσα στους ταξιδιώτες…

