Μετά από αρκετές δοκιμασίες η έβδομη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks ξεκινάει με μία μέρα με ελεύθερο θέμα που θα δώσει στις fashionistas τη δυνατότητα να δείξουν το προσωπικό τους στιλ χωρίς περιορισμούς.

Η Σέβη έχει ενοχληθεί από το χθεσινό σχόλιο της Άννας για τη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε από την κριτική επιτροπή. Στα παρασκήνια δεν κρύβει τον εκνευρισμό και την απογοήτευσή της από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και με τη Μαρία. Η ένταση είναι διάχυτη και η υποδοχή στη νέα διαγωνιζόμενη, την Έφη Καλογήρου, είναι λίγο αμήχανη…

Η πασαρέλα είναι γεμάτη από ενδιαφέρουσες εικόνες όμως το θέμα των βαθμολογιών επανέρχεται...

Η Έφη Καλογήρου, που κατά τη διάρκεια των Bootcamp έκανε την Έλενα Χριστοπούλου να αναθεωρήσει την άποψή της για εκείνη, πρέπει να αποδείξει στην

πρώτη της πασαρέλα πως άξιζε την ευκαιρία. Τι εντυπώσεις θα αφήσει με το πρώτο της look;

