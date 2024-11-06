Με δάκρυα στα μάτια ο Θάνος Μπίρκος στο «Στούντιο 4» για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κακλέα από το 2013 που ευχαριστεί δημόσια και ευγνωμονεί βαθιά για ότι του έδωσε. Ενώ θυμάται την πρώτη τους πολύ αστεία συνάντηση σε οντισιόν που οδήγησε και στην αρχή της συνεργασίας τους.

-Τα πράγματα ήρθαν εύκολα;

«Μέχρι πριν τον Σασμό τα πράγματα ήταν δύσκολα. Το μόνο που με κράταγε σαν άγκυρα και τον ευχαριστώ δημόσια ήταν ο Γιάννης Κακλέας. Ήμουν στην ομάδα του από το ’13 κάναμε πολύ σπουδαίες δουλειές και είμαι ευγνώμων και θα συγκινηθώ, γιατί ο Κακλέας που έδωσε ευκαιρίες και πράγματα να κάνω τα οποία ήταν όνειρο»

Βρεττός: Το «Φώναξέ με» είναι το τραγούδι που τον σήκωσε ξανά όρθιο μετά το σοβαρό τροχαίο του

-Πώς βρεθήκατε με τον Κακλέα;

«Από οντισιόν. Έκανε οντισιόν για τον Συρανό και είναι πολύ αστεία ιστορία γιατί είχα αργήσει στην οντισιόν, τελικά πήγα τελευταίος. Μπαίνω μέσα σε μια αίθουσα στη Δροσοπούλου, το ξέρουν οι ηθοποιοί που ακούνε, ένα προβάδικο και μας έβαζε 15- 15 άτομα σε έναν κύκλο σε καρέκλες κι έβγαινε ένας ένας μπροστά και παρουσιάζαμε αυτό που θέλαμε να παρουσιάσουμε και ζητούσε τραγούδι.

Και πριν από εμένα βγαίνουν κάτι παιδιά που ήδη παίζανε στους Δαίμονες… «Παναγία μου» λέω «Που πάω» Καθόμουν σαν τη θείτσα και τους θαύμαζα. Παραλίγο να χειροκροτήσω κιόλας. Και λέω θα το ζήσω εμπειρία.

Σηκώνομαι λέω έχω ετοιμάσει την Πρόταση Γάμου του Τσέχωφ, χμμμ λέει, συνεχίζω: έχω ετοιμάσει και των σωσία από τον Αμφιτρύων του Μολιέρου..Παίξε μου λέει Αρχίζω και παίζω.. ωραία μου λέει, τραγούδι; Μετά από αυτά που άκουσα αν τραγουδήσω εγώ θα πέσουν οι διακόπτες, λέω.

Μου λέει μην πεις αυτό που ετοίμασες πες ένα τραγούδι που ξέρεις. Σκέφτηκα πως δεν θα με πάρει έτσι κι αλλιώς και λέω θα το διασκεδάσω. Και είπα Μαζωνάκη. Είχα το θράσος μπροστά στον Κακλέα να τραγουδήσω το Τέσσερις πήγε… Περάσαμε όμορφα.

Αυτό έγινε αρχές Νοέμβρη και την ημέρα των γενεθλίων μου μου ήρθε mail ότι επιλέχθηκα για την παράσταση. Δεν το πίστευα. Ήμουν στον δρόμο και ούρλιαζα σαν τρελός. Το ωραιότερο δώρο που έχω πάρει ποτέ για τα γενέθλιά μου»

