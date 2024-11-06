Λογαριασμός
Survivor: Η Μαρία «έδωσε» τη Φοίβη...

Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα είναι….

Survivor: Η Μαρία «έδωσε στεγνά» τη Φοίβη ότι γυρόφερνε τρεις!

Τις τελευταίες μέρες στο Survivor η τρυφερή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Γιάννη και τη Φοίβη έχει τραβήξει τον ενδιαφέρον των συμπαικτών τους. Εντάξει, δεν κρύβεται κιόλας η κατάσταση.
Φάνηκε κι από την πρώτη βραδιά στη νέα της ομάδα που ο Γιάννης της πρότεινε να κοιμηθεί δίπλα του, αλλά και από τα λόγια της Φοίβης για εκείνον και το ανοιχτό ενδιαφέρον της.

Σύμφωνα με όσα «κάρφωσε» η Μαρία – η πρώην συμπαίκτριά της- που ψυλλιάστηκε από τις κινήσεις τους στον πάγκο ότι κάτι τρέχει, ο Γιάννης δεν ήταν ο μόνος άντρας παίκτης που τράβηξε το ενδιαφέρον της Φοίβης στο παιχνίδι. Άνοιξε το στόμα της η Μαρία και την έκανε βούκινο…

«Από τις πρώτες ημέρες νιώσαμε ότι η Φοίβη προσέγγιζε ερωτικά τον Νίνο. Κοιμόντουσαν μαζί αγκαλιά. Ακούγαμε να του λέει ότι όλη μέρα με αγκαλιάζεις και δεν κάνεις τίποτα. Ο Νίνο από την πρώτη στιγμή μας είχε πει ότι δεν του αρέσει και δεν είναι του στιλ του και αυτή τον άφησε.

Μετά ήρθε στην ομάδα μας ο Ορφέας. Ακούγαμε να λέει έλα να μου κάνεις μασάζ. Είδε ότι ούτε με τον Ορφέα δεν έχει τύχη, οπότε πάει κι αυτός» αποκάλυψε η Μαρία ξεφωνίζοντας ουσιαστικά τη Φοίνη στο Πανελλήνιο και συνέχισε:

«Μετά από λίγες ημέρες μου είπε ότι της αρέσει λίγο ο Γιάννης, είναι πολύ καλός και μάς λέει συγχαρητήρια όταν κερδίζουμε. Μας έλεγε ότι είναι γλυκούλης. Ξέραμε ότι αν η Φοίβη πήγαινε στην άλλη ομάδα, ότι θα παιζόταν κάτι 100%. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε τη Φοίβη με τον Γιάννη να πηγαίνουν χέρι χέρι στο αγώνισμα και στον πάγκο να χαϊδεύονται»

