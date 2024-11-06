Survivor: Η Μαρία «έδωσε» τη Φοίβη...

Τις τελευταίες μέρες στο Survivor η τρυφερή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Γιάννη και τη Φοίβη έχει τραβήξει τον ενδιαφέρον των συμπαικτών τους. Εντάξει, δεν κρύβεται κιόλας η κατάσταση.

Φάνηκε κι από την πρώτη βραδιά στη νέα της ομάδα που ο Γιάννης της πρότεινε να κοιμηθεί δίπλα του, αλλά και από τα λόγια της Φοίβης για εκείνον και το ανοιχτό ενδιαφέρον της.

Σύμφωνα με όσα «κάρφωσε» η Μαρία – η πρώην συμπαίκτριά της- που ψυλλιάστηκε από τις κινήσεις τους στον πάγκο ότι κάτι τρέχει, ο Γιάννης δεν ήταν ο μόνος άντρας παίκτης που τράβηξε το ενδιαφέρον της Φοίβης στο παιχνίδι. Άνοιξε το στόμα της η Μαρία και την έκανε βούκινο…

Διαβάστε ακόμα : Coldplay: Ο Chris Martin έπεσε σε καταπακτή στη συναυλία τους στη Μελβούρνη

«Από τις πρώτες ημέρες νιώσαμε ότι η Φοίβη προσέγγιζε ερωτικά τον Νίνο. Κοιμόντουσαν μαζί αγκαλιά. Ακούγαμε να του λέει ότι όλη μέρα με αγκαλιάζεις και δεν κάνεις τίποτα. Ο Νίνο από την πρώτη στιγμή μας είχε πει ότι δεν του αρέσει και δεν είναι του στιλ του και αυτή τον άφησε.

Μετά ήρθε στην ομάδα μας ο Ορφέας. Ακούγαμε να λέει έλα να μου κάνεις μασάζ. Είδε ότι ούτε με τον Ορφέα δεν έχει τύχη, οπότε πάει κι αυτός» αποκάλυψε η Μαρία ξεφωνίζοντας ουσιαστικά τη Φοίνη στο Πανελλήνιο και συνέχισε:

«Μετά από λίγες ημέρες μου είπε ότι της αρέσει λίγο ο Γιάννης, είναι πολύ καλός και μάς λέει συγχαρητήρια όταν κερδίζουμε. Μας έλεγε ότι είναι γλυκούλης. Ξέραμε ότι αν η Φοίβη πήγαινε στην άλλη ομάδα, ότι θα παιζόταν κάτι 100%. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε τη Φοίβη με τον Γιάννη να πηγαίνουν χέρι χέρι στο αγώνισμα και στον πάγκο να χαϊδεύονται»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.