Tempting Fortune: Η μοναχική πορεία ενός ταξιδιώτη - Δείτε trailer

Όσο περνούν οι μέρες στο Tempting Fortune, οι σχέσεις μεταξύ των διαγωνιζόμενων αλλάζουν – όσοι είχαν έρθει κοντά τις πρώτες μέρες, τώρα δεν μιλάνε καν. Οι δύσκολες πεζοπορίες, όπως η αποψινή, τους εξαντλούν σωματικά και ψυχολογικά. Οι απολαυστικοί πειρασμοί φαγητού που αγοράζουν πολλοί παίκτες, φαίνεται πως δεν ηρεμούν την ένταση που υπάρχει ανάμεσά τους.

Ο μεγαλύτερος καβγάς όμως, γίνεται για το ρύζι. Dee και Σταυρούλα ανταλλάσσουν βαριά λόγια, ενώ στην αντιπαράθεση παίρνουν μέρος ο Gogos, η Ειρήνη και ο Χρήστος με τον τελευταίο να ξεσπά έντονα. Η ηρεμία στην ομάδα έχει χαθεί εντελώς και αναμένονται δυσκολότερες μέρες.

Ο χθεσινός μυστικός πειρασμός σε Αναστάση, Ιωάννα και Χρήστο να στείλουν 5.000 ευρώ σε κάποιον δικό τους άνθρωπο είναι αρκετά δελεαστικός και η απόφασή τους προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους υπόλοιπους. Όμως και ο αποψινός κρυφός πειρασμός προς τη Ρούλα είναι ιδιαίτερος – της δίνει τη δυνατότητα, έναντι 10.000 ευρώ, να προστατεύσει κάποιον από τους συμπαίκτες της από ενδεχόμενη αποχώρηση. Θα λυγίσει ή θα αντισταθεί;

Το βράδυ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θέτει στους ταξιδιώτες ένα δίλημμα που τους ξαφνιάζει: πρέπει να ψηφίσουν έναν που θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα μία μοναχική πορεία. Ποιος ταξιδιώτης θα πρέπει να διανύσει τα πολλά χιλιόμετρα της ημέρας ολομόναχος;

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

TEMPTING FORTUNE

Τρίτη με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

