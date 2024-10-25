Tempting Fortune: Η μοναχική πορεία ενός ταξιδιώτη - Δείτε trailer

Όσο περνούν οι μέρες στο Tempting Fortune, οι σχέσεις μεταξύ των διαγωνιζόμενων αλλάζουν – όσοι είχαν έρθει κοντά τις πρώτες μέρες, τώρα δεν μιλάνε καν. Οι δύσκολες πεζοπορίες, όπως η αποψινή, τους εξαντλούν σωματικά και ψυχολογικά. Οι απολαυστικοί πειρασμοί φαγητού που αγοράζουν πολλοί παίκτες, φαίνεται πως δεν ηρεμούν την ένταση που υπάρχει ανάμεσά τους.
Ο μεγαλύτερος καβγάς όμως, γίνεται για το ρύζι. Dee και Σταυρούλα ανταλλάσσουν βαριά λόγια, ενώ στην αντιπαράθεση παίρνουν μέρος ο Gogos, η Ειρήνη και ο Χρήστος με τον τελευταίο να ξεσπά έντονα. Η ηρεμία στην ομάδα έχει χαθεί εντελώς και αναμένονται δυσκολότερες μέρες.
Ο χθεσινός μυστικός πειρασμός σε Αναστάση, Ιωάννα και Χρήστο να στείλουν 5.000 ευρώ σε κάποιον δικό τους άνθρωπο είναι αρκετά δελεαστικός και η απόφασή τους προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους υπόλοιπους. Όμως και ο αποψινός κρυφός πειρασμός προς τη Ρούλα είναι ιδιαίτερος – της δίνει τη δυνατότητα, έναντι 10.000 ευρώ, να προστατεύσει κάποιον από τους συμπαίκτες της από ενδεχόμενη αποχώρηση. Θα λυγίσει ή θα αντισταθεί;
Το βράδυ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θέτει στους ταξιδιώτες ένα δίλημμα που τους ξαφνιάζει: πρέπει να ψηφίσουν έναν που θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα μία μοναχική πορεία. Ποιος ταξιδιώτης θα πρέπει να διανύσει τα πολλά χιλιόμετρα της ημέρας ολομόναχος;
Δείτε το trailer του επεισοδίου:
TEMPTING FORTUNE
Τρίτη με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.