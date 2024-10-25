Αθηνά Οικονομάκου: Τι απαντά σε όσους δεν τη «γουστάρουν»...

Σιγά που θα τρελαθεί η Αθηνά Οικονομάκου με τα σχόλια και τις κινήσεις όσων δεν τη γουστάρουν. Δεν το αντιμετωπίζει πρώτη φορά, εξάλλου, και όπως έχει πει η ίδια σε όλους τους τόνους ζει μια περίοδο που αποφάσισε να προσέξει τον εαυτό της και την ευτυχία της.

Άρα δεν της καίγεται καρφί για όλους όσοι δεν χρωστάνε καλή κουβέντα σε κανέναν και στην τελική δική της είναι η ζωή και την κάνει ότι θέλει.

Έσκασε; Όχι δεν νομίζουμε. Απλά έδωσε τη δική της απάντηση προς όλους με ένα ιδιαίτερο τραγούδι με νόημα μέσα από το αυτοκίνητό της στο προσωπικό της TikTok...

