My Style Rocks: Gala Circus and Fashion - Δείτε το trailer

Με ένα πολύ διαφορετικό Gala ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks. Το θέμα του είναι «Circus and Fashion» και οι εικόνες που πρέπει να παρουσιαστούν πρέπει να είναι πληθωρικές σαν παραμύθι: ένα φαντασμαγορικό Gala με σύγχρονα looks και αναφορές σε εικόνες που έχουμε δει σε τσίρκο. Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks είναι να φέρουν σύνολα που θυμίζουν κοστούμι. Θα τα καταφέρουν;

Η Σέβη επιστρέφει δυναμικά μετά την απουσία της χαροποιώντας τις περισσότερες διαγωνιζόμενες που είχαν ανησυχήσει…

Στα παρασκήνια, οι συζητήσεις για το ποια θα είναι εκείνη που θα αποχωρήσει παίρνουν φωτιά! Κάθε διαγωνιζόμενη κάνει τη δική της πρόβλεψη για τις υποψηφιότητες. Θα είναι προτεινόμενη για πέμπτη φορά η Χριστιάνα; Θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της Ιωάννας και θα είναι υποψήφια η Σέβη; Σε ένα διαγωνισμό όλα μπορούν να συμβούν!

Οι βαθμολογίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη! Ποια θα αναδειχθεί νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας και ποια θα αποχωρήσει;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

