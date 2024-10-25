Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ο θαυμαστής που της τηλεφωνεί ανελλιπώς εδώ και 15 χρόνια

Έναν διαφορετικό stalker αποκάλυψε πως έχει η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια του Happy Day με αφορμή τις αποκαλύψεις πολλών επωνύμων που μετά την υπόθεση του Γιάννη Πλούταρχου όλοι λίγο πολύ έχουν κάνει κάποια αποκάλυψη για τις δικές τους εμπειρίες φορτικών θαυμαστών ή και ακόμα πιο δύσκολων καταστάσεων, μίλησε για τη δική της εμπειρία με τηλεφωνικό stalker.

«Θα σας πω την αμαρτία μου, γιατί θεωρώ πως είναι τι σου βγάζει και ο άλλος. Και εγώ έχω έναν θαυμαστή ο οποίος έχει το τηλέφωνο μου, εντάξει, εγώ έχω και το ίδιο τηλέφωνο από τα δεκαέξι μου οπότε όλοι έχουν το τηλέφωνο μου.

Στα γενέθλια μου, στη γιορτή μου θα με πάρει και θέλει απλά να μου πει «Σταματίνα μου, χρόνια πολλά». Αλλά άμα δεν το σηκώσω, θα με πάρει 10 φορές μέχρι να το σηκώσω» διηγήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Με το που το σηκώσω όμως και μου πει αυτό, πολύ ευγενικά και χωρίς υπονοούμενα, θα πω και εγώ «σ’ ευχαριστώ πολύ». Με παίρνει τώρα 15 χρόνια στη γιορτή μου και στα γενέθλια μου. Μετά έχουν προστεθεί και τα γενέθλια των παιδιών μου, οι γιορτές των παιδιών μου και η πρεμιέρα της εκπομπής. Είναι όμως και τι σου βγάζει ο άλλος.

Αν δηλαδή αρκείται στο να σου πει ένα «χρόνια πολλά» ή «καλή αρχή στη χρονιά», δεν με ενοχλεί. Αν όμως τον άλλον τον δω έξω από το σπίτι μου να παραμονεύει, συγνώμη, εκεί θα πάρω την αστυνομία γιατί αυτό με ενοχλεί, με σκιάζει και με αγχώνει»

