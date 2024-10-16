Sebastian Stan: Δύο χρόνια θα του πάρει για να ξεπεράσει τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν είπε ότι θα χρειαστούν «δύο χρόνια για να ξεπεράσει» τον ρόλο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που υποδύθηκε στην ταινία «The Apprentice».

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων PA, ο ρουμανικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός ανέφερε ότι το να υποδύεσαι έναν πραγματικό χαρακτήρα μοιάζει σαν είναι σε σχέση και είπε ότι το να μαθαίνεις τα «τικ» του είναι «σαν να μαθαίνεις ένα μουσικό όργανο».

Η ταινία, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI) αφηγείται την ιστορία της καριέρας του Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματία ακινήτων τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Η ταινία «The Apprentice» έχει προκαλέσει διαμάχες, καθώς κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος, με αντίπαλο τη νυν αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Είναι τόσο τεχνικό, και όταν προσπαθείς να υποδυθείς ένα πραγματικό πρόσωπο, θέλεις να καταλάβεις τα "τικ" του, τους τρόπους του, τον τρόπο ομιλίας του και δεν είναι φυσικό. Απλώς πρέπει να το εξασκείς σαν να μαθαίνεις ένα όργανο κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο, και τελικά μπορείς να το κάνεις στον ύπνο σου» σημείωσε ο Σεμπάστιαν Σταν.

«Την παρομοιάζω με μια σχέση, το να χάνεις τους τρόπους ενός χαρακτήρα είναι σαν να χωρίζεις με κάποιον και να σου λένε: "Πόσο καιρό είσαι στη σχέση;". Και απαντάς: "Δύο χρόνια" και σου λένε: "Θα χρειαστούν δύο χρόνια για να το ξεπεράσεις"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

