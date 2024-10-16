Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks ετοιμάζουν looks ως πρόταση για εκείνες τις μέρες. Η ελευθερία που τους δίνει το task οδηγεί σε αρκετά διαφοροποιημένα concept και εμφανίσεις.

Οι άλυτες διαφορές ανάμεσα στην Κατερίνα και τη Χριστιάνα γιγαντώνονται στα παρασκήνια και οι δύο διαγωνιζόμενες μπαίνουν σε έναν απρόσμενα έντονο καυγά!

Η ένταση είναι τόσο μεγάλη που η συναισθηματική φόρτιση μεταφέρεται και στο πλατό. Σε αυτή τη διαμάχη, η Έλλη δείχνει να στηρίζει την Κατερίνα αν και θέλει να κρατήσει αποστάσεις από οποιαδήποτε σύγκρουση.

Δείτε το τρέιλερ

Η Μαρία «χτίζει» την εμφάνισή της πάνω σε μία παλιά μαθητική στολή του Γιάννη Τσεκλένη! Πώς βαθμολογείται η προσπάθειά της;

Η Μαριάννα διαφωνεί ανοιχτά και με τις… μουσικές επιλογές του My Style Rocks!



MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.