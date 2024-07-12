Olivia Munn και John Mulaney: Ο μυστικός γάμος τους στη Νέα Υόρκη

Με μια ιδιωτική τελετή, η Olivia Munn και ο John Mulaney επισημοποίησαν τη σχέση τους, έχοντας μαζί τους τον 2χρονο γιο τους, Malcolm. Την τελετή έκανε ο ηθοποιός Sam Waterston στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, με μάρτυρα τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή στο Entertainment Weekly: «Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το φθινόπωρο του 2023 και ήθελε να κρατήσει την τελετή μακριά από τη δημοσιότητα. Εκείνος της έκανε πρόταση με ένα δαχτυλίδι αντίκα. Ο γάμος τους ήταν ό,τι ήθελαν, οι δυο τους και ο γιος τους».

Η 44χρονη ηθοποιός και ο 41χρονος σύντροφός της έκαναν γνωστή τη σχέση τους το καλοκαίρι του 2021 και καλωσόρισαν τον γιο τους τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Πρόσφατα, η Munn αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση όταν διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού και υπεβλήθη σε διπλή μαστεκτομή. Η ίδια μοιράστηκε ότι αποφάσισαν να καταψύξουν τα ωάριά της σε περίπτωση που θελήσουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους μέσω της παρένθετης κύησης.

Η ηθοποιός, τώρα 43 ετών, αποκάλυψε ότι η μαστογραφία που έκανε φέτος τον χειμώνα βγήκε φυσιολογική, αλλά λόγω του ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού της, η γυναικολόγος της συνέστησε να κάνει ένα γονιδιακό τεστ (Breast Cancer Risk Assessment Score), το οποίο έδειξε 37% κίνδυνο να αναπτύξει καρκίνο του μαστού.

Αυτή η εκτίμηση την οδήγησε σε μαγνητική τομογραφία και υπέρηχο, που αποκάλυψαν τη διάγνωση δύο μήνες μετά τη μαστογραφία. Μέσα σε τριάντα μέρες από τη βιοψία, υπεβλήθη σε διπλή μαστεκτομή. «Τη μία μέρα ένιωθα τελείως καλά και την επόμενη ξύπνησα στο νοσοκομείο, μετά από μια δεκάωρη επέμβαση», δήλωσε η Munn.

«Είμαι τυχερή που το πρόλαβα σε μια φάση που είχα επιλογές και εύχομαι το ίδιο σε κάθε γυναίκα που θα διαγνωστεί», συμπλήρωσε η ηθοποιός. «Ζητήστε από τον γιατρό σας να κάνετε το γονιδιακό τεστ εκτίμησης κινδύνου ώστε, αν το ποσοστό βγει πάνω από 20%, να υποβάλλεστε από την ηλικία των 30 ετών ετησίως σε μαστογραφία και μαγνητική τομογραφία».

Πρόσφατα, η Munn ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις απαραίτητες επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πέμπτης, της υστερεκτομής, «με την ελπίδα να βοηθήσω και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτή τη φοβερή ασθένεια να νιώθουν λιγότερο μόνες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.