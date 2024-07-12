Οι Beastie Boys κατέθεσαν αγωγή κατά της Brinker International, της εταιρείας που κατέχει το Chili’s Grill and Bar, υποστηρίζοντας ότι η αλυσίδα εστιατορίων χρησιμοποίησε την επιτυχία τους «Sabotage» του 1994 σε διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία παρωδείται επίσης το διάσημο βίντεο του τραγουδιού που σκηνοθέτησε ο Spike Jonze.
Beastie Boys sue Chili’s over ‘unauthorized’ use of ‘Sabotage’ https://t.co/uZMN0oI49J pic.twitter.com/IZ8EA7Ur6i— The Independent (@Independent) July 11, 2024
Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη από τον Άνταμ Χόροβιτζ «Ad Rock», τον Μάικ «Mike D» Ντάιμοντ και το Ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Άνταμ «MCA» Γιάουκ, ο οποίος πέθανε το 2012.
