Οι Beastie Boys κατέθεσαν αγωγή κατά της Brinker International, της εταιρείας που κατέχει το Chili’s Grill and Bar, υποστηρίζοντας ότι η αλυσίδα εστιατορίων χρησιμοποίησε την επιτυχία τους «Sabotage» του 1994 σε διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία παρωδείται επίσης το διάσημο βίντεο του τραγουδιού που σκηνοθέτησε ο Spike Jonze.

Η αγωγή κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη από τον Άνταμ Χόροβιτζ «Ad Rock», τον Μάικ «Mike D» Ντάιμοντ και το Ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Άνταμ «MCA» Γιάουκ, ο οποίος πέθανε το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

