Το μαμαδίστικο Q&A της Βίκυς Κάβουρα για τη ζωή με το μωρό

Τριών μηνών πια η κόρη της

Από τις 30 Μαϊου η Βίκυ Κάβουρα κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της και η ευτυχία της δεν περιγράφεται με λόγια. Η μικρή -που τουλάχιστον ως τώρα είναι ίδια ο μπαμπάς της Γιώργος Τζαβέλλας- είναι όλη της η ζωή και η ηθοποιός έχει αφοσιωθεί πλήρως στο κοριτσάκι της.

Η Βίκυ σε παιχνίδια με την κόρη της

Μαμά και κόρη είναι στην κυριολεξία αχώριστες με την Βίκυ να μην έχει το κοριτσάκι της στα χέρια της μόνο την ώρα που βρίσκεται στο γυμναστήριο έχοντας ξαναβρεί πλήρως τη σιλουέτα που είχε πριν τη γέννα -ίσως και καλύτερη- με πολύ γυμναστική και προσεχτική διατροφή.

Κατά διαστήματα μοιράζεται με τον κόσμο στιγμές τους και χθες έκανε Q&A με ερωτήσεις μαμαδίστικες.

Η πρώτη ερώτηση

Δεύτερη ερώτηση

Τρίτη ερώτηση

Πηγή: womenonly

TAGS: Βίκυ Κάβουρα μαμά WomenOnly
