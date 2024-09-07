Λογαριασμός
Κατερίνα Στικούδη: Σαν μικρό παιδί στα φουσκωτά στη βάφτιση του δεύτερου γιου της

Όπως ακριβώς το ήθελαν, το έκαναν

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε πολύ κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης βάφτισαν χθες στον μικρότερο γιο τους που πήρε το όνομα Νικόλας.

Το ζευγάρι δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπο με κάμερες και φωτογράφους σε αυτή την τόσο σημαντική για εκείνους στιγμή και προφύλαξε την βάφτιση του παιδιού του κρατώντας τη λίστα των καλεσμένων αυστηρά κλειστή. Όπως ακριβώς είχαν κάνει και στη βάφτιση του μεγαλύτερου γιου τους Βύρωνα.

