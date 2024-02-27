O Ράιαν Γκόσλινγκ θα ερμηνεύσει ζωντανά το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι «I'm Just Ken» από την ταινία «Barbie» στη μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής των βραβείων Όσκαρ.

Μετά από μήνες αβεβαιότητας για την εμφάνιση του Ράιαν Γκόσλινγκ και την ερμηνεία του «I’m Just Ken» στην τελετή απονομής των βραβείων, το Variety επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός θα ανέβει μαζί με τον Μαρκ Ρόνσον στη σκηνή των Όσκαρ.

H Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αρνήθηκε να σχολιάσει τη ζωντανή εμφάνιση του Γκόσλινγκ.

Ο Καναδός ηθοποιός κέρδισε υποψηφιότητα για τον Β' Ανδρικό ρόλο για τον ρόλο του ως Κεν, στην ταινία «Barbie» που είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού - για το «I’m Just Ken» και το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις.

Σε συνέντευξή του στο Variety στις αρχές Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι η Ακαδημία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε ζητήσει να τραγουδήσει.

«Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να μου αναθέσουν να το κάνω. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Αλλά είμαι ανοιχτός» είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Μαρκ Ρόνσον, ο οποίος έγραψε το τραγούδι μαζί με τον 'Αντριου Ουάιατ όταν είχε ερωτηθεί στο παρελθόν από το Hollywood Reporter αν ήθελε το τραγούδι να κάνει το ντεμπούτο του στα Όσκαρ είχε δηλώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η υπόλοιπη ομάδα «θα ήθελαν όσο τίποτα άλλο ο Ράιαν να ερμηνεύσει το τραγούδι» και αποκάλυψε ότι για τον ηθοποιό «ήταν το όνειρο του από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στο στούντιο».

Η κορυφαία βραδιά του κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου, με οικοδεσπότη για τέταρτη φορά τον Τζίμι Κίμελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

