Η δίδυμη θύελλα από το Βόλο κατατροπώνει κάθε αντίπαλο ζευγάρι και η Έφη με τη Βάσω έχουν ήδη κερδίσει 3.000 ευρώ με τα πιάτα τους αλλά και τον Μάρκο με το ταμπεραμέντο τους. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν δύο φίλες και tattoo artists, την Έμμα και την Ειρήνη.

Οι δίδυμες στο σημερινό επεισόδιο, εκτός από μαθήματα μαγειρικής παραδίδουν και μαθήματα... αγγλικών, τα οποία όμως δεν πάνε και πολύ καλά. Ωστόσο, πιστεύουν πως η συνταγή τους «πρασοσέλινο με χοιρινό» θα πάει πολύ καλύτερα και θα εντυπωσιάσει τον Έκτορα.

Η Έμμα και η Ειρήνη έρχονται στο πλατό με μία… Ντουκάτι. Την ήσυχη σκυλίτσα της Ειρήνης που τη συνοδεύει παντού. Όταν η Έμμα πιάνει τις κουτάλες για να μαγειρέψει «σπετσοφάι με ρύζι βουτυράτο» είναι σίγουρη πως ήρθε η ώρα να σπάσουν το σερί νικών των διδύμων.

