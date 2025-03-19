Τατιάνα Παπαμόσχου: Η γνωριμία με τον Κακογιάννη, η καριέρα στα 13 της και η Γαϊδουροχώρα

Η Τατιάνα Παπαμόσχου είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το ελληνικό θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο. Μόλις στα 13 της έπαιξε με μεγαθήρια όπως η Ειρήνη Παπά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες και αξιόλογες ελληνικές σειρές όπως η Αίθουσα του θρόνου.

Είναι όμως και μια γυναίκα με τεράστια αγάπη για τα ζώα την οποία κατάφερε να εκφράσει δημιουργώντας τη Γαϊδουροχώρα, ένα επισκέψιμο πάρκο όπου περιθάλπει κακοποιημένα γαϊδουράκια ενώ έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.

Για αυτά και πολλά άλλα μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα αργά.

«Δεν έφυγα ποτέ» είπε για την πορεία της στην υποκριτική αφού άλλωστε φέτος παίζει στο θέατρο. «Απλά υπάρχουν στη ζωή μου και τα γαϊδούρια!» είπε με χιούμορ.

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στην Ιφιγένεια του Κακογιάννη στα 13 και την επαφή της με μεγαθήρια όπως η Ειρήνη Παπά ή ο Κώστας Καζάκος είπε:

«Όλα αυτά δεν είναι συνειδητά όταν είσαι παιδάκι. Γνώρισα την Ειρήνη Παπά. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Καταλάβαινα γιατί εξέπεμπαν λάμψη αλλά δεν είχα επίγνωση. Με δυσκόλεψε η αντίδραση του περίγυρού μου γιατί ήθελα να με αφήσουν στην ησυχία μου και μιλούσαν για αυτό. Πέρασα ζόρικα όχι από τα γυρίσματα, αυτά ήταν μια δουλειά που την έκανα. Το ζόρικο ήταν η δημόσια έκθεση και η παρουσίαση του εαυτού μου, το να δίνω συνεντεύξεις. Την εποχή που γυρίστηκε η ταινία δεν ήμουν ακόμα έφηβη, μετά έγινε χαμός, δεν ήθελα να ακούω για την Ιφιγένεια. Δεν τα πήγαινα καθόλου καλά με το παιδί που έπαιξε στην ταινία, δεν μου άρεσε καθόλου, πε΄ρασαν χρόνια να συμφιλιωθώ. Παρόλα αυτά έμεινε η πετριά. Όταν πήγα να δώσω εξετάσεις στη σχολή δεν ήμουν από τα παιδιά που πήγα με αυτοπεποίθηση. Μέσα στη διαδικασία το αγάπησα και θέλησα να μπω στον χώρο με τις δυνάμεις μου γιατί υπήρχε ο απόηχος της Ιφιγένειας και θέλησα να διαχωρίσω το τότε από το τώρα, να πω ότι είμαι ένας καινούργιος άνθρωπος» ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι γνώρισε τον Κακογιάννη σε πτήση της Ολυμπιακής καθώς ο πατέρας της ήταν πιλότος. «11,5 χρονών ήμουν σε μια πτήση για Λονδίνο για να πάει ο αδερφός μου σε ένα καλοκαιρινό κολλέγιο. Έτυχε ο Μιχάλης Κακογιάννης να βρίσκεται απέναντί μου στις ίδιες θε΄σεις και με είδε. Δεν με επέλεξε τότε, κράτησε το τηλέφωνο από τη μαμά μου και μετά από κάποιους μήνες με ζήτησε. Δουλέψαμε έναν χειμώνα κάνοντας πρόβες στο σπίτι του μετά το σχολείο. Η μαμά είχε πετάξει τη σκούφια της γιατί ήταν πολύ του θεάτρου και δεν είχε καμία αντίρρηση. Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτόν τον χώρο».

«Ζω έξω από το Κορωπί, σε ένα κτήμα, εδώ και 12 χρόνια. Μου αρέσει και το κέντρο. Είμαι εκεί όχι πια μόνο επειδή μου αρέσει η εξοχή αλλά επειδή υπάρχουν και 24 γαϊδουράκια. Είμαι συνιδρύτρια της Γαϊδουροχώρας που φτιάχτηκε για την προστασία των γαϊδουριών στην Ελλάδα. Είναι επισκέψιμη τα Σαββατοκύριακα και κάποιες αργίες για να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό το ζώο και πώς θα έπρεπε να ζει. Από παιδί είχα τεράστια αγάπη με τα ζώα και για κάποιο λόγο ειδικά στα ιπποειδή. Ήθελα να είμαι κοντά τους. Το 2009 βρέθηκα εθελόντρια για τα άλογα και ανακάλυψα έναν μαγικό κόσμο για τα γαϊδούρια. Η νοημοσύνη τους είναι υψηλότατη. Σκέφτονται πριν αντιδράσουν. Όταν ένα γαϊδουράκι είναι χαρούμενο είναι ένα πάρα πολύ παιχνιδιάρικο ζώο» ανέφερε για τη Γαϊδουροχώρα και την επαφή της με τα ζώα αυτά.

