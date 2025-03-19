Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παπαγιάννη-Δαλιάνη: Ο γιος τους πήρε ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε και η μητέρα του το… διεκδικεί!

Εννοείται ότι τρολάρει, αλλά δεν την αδικούμε κιόλας... 

Womenonly

Ενεργός αθλητής στις πολεμικές τέχνες και για την ακρίβεια στο καράτε είναι ο γιος του Μάνου Παπαγιάννη και της Αγγελικής Δαλιάνη, Νικήτας, ο οποίος μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατέκτησε και αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων στην κατηγορία του!

Διαβάστε ακόμαΈλενα Τοπαλίδου: «Οι τοξικοί άνθρωποι με "ξέσκιζαν" στα social media. "Τέρας", "γριά", "τι της βρίσκει;"»

Τρελή περηφάνια για τους γονείς του που φυσικά βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων για τους αγώνες.
«Το ξέρω γίνομαι γραφικός αλλά πήρε ασημένιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε!! Μπράβο Νικήτα!!!!» έγραψε ο μπαμπάς Μάνος Παπαγιάννης.

Womenonly

Αλλά η μαμά Αγγελική Δαλιάνη ήταν όλα τα λεφτά… καθώς διεκδίκησε και πήρε το μετάλλιο και το φόρεσε η ίδια τρολάροντας ότι της αξίζει και εξηγώντας το γιατί: «Ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα! Περήφανη μαμά ενός πρωταθλητή… αλλά ας μην ξεχνάμε και ποιος έτρεχε 6 μέρες την εβδομάδα στις προπονήσεις!!!».  

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark