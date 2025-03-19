Ενεργός αθλητής στις πολεμικές τέχνες και για την ακρίβεια στο καράτε είναι ο γιος του Μάνου Παπαγιάννη και της Αγγελικής Δαλιάνη, Νικήτας, ο οποίος μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατέκτησε και αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων στην κατηγορία του!

Τρελή περηφάνια για τους γονείς του που φυσικά βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων για τους αγώνες.

«Το ξέρω γίνομαι γραφικός αλλά πήρε ασημένιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε!! Μπράβο Νικήτα!!!!» έγραψε ο μπαμπάς Μάνος Παπαγιάννης.

Αλλά η μαμά Αγγελική Δαλιάνη ήταν όλα τα λεφτά… καθώς διεκδίκησε και πήρε το μετάλλιο και το φόρεσε η ίδια τρολάροντας ότι της αξίζει και εξηγώντας το γιατί: «Ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα! Περήφανη μαμά ενός πρωταθλητή… αλλά ας μην ξεχνάμε και ποιος έτρεχε 6 μέρες την εβδομάδα στις προπονήσεις!!!».

