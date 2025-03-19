«Οδύσσεια»: Το Χόλιγουντ στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της

Το τελευταίο διάστημα όλα τα μάτια της κοινηματογραφικής κοινότητας βρίσκονται στη Μεσσηνία, όπου γίνονται τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν.
Ο δημοσιογράφος Θέμης Κανελλόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ και το παρουσιάζει στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ενώ μιλάει και ο κομπάρσος Διονύσης Ψαλίδας.
Συμμετείχε, μαζί με δεκάδες άλλους κομπάρσους, στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας στη Μεσσηνία για την παραγωγή της οποίας υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 900 κομπάρσοι.
"Το έζησε η τοπική κοινωνία και το ζήσαμε κι εμείς ως κομπάρσοι. Ζήσαμε το πώς γυρίζεται μία μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Ως κομπάρσος συμμετείχα στην σκηνή σε ένα λιμάνι, όπου εκεί αποβιβάζεται ο Τηλέμαχος και φτάνει στο βασιλιά Μενέλαο της Σπάρτης. Φορούσαμε ειδικά ρούχα, μας έκαναν μακιγιάζ, χτενίσματα, η παραγωγή ήταν προσεγμένη σε όλες τις λεπτομέρειες" λεει ο κος Ψαλίδας.
Σημείωσε ακόμα ότι για κάθε κομπάρσο υπήρχε αμοιβή την οποία έπαιρνε μετά από κάθε γύρισμα.
Τον Τηλέμαχο παίζει ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ, τον οποίο και ειδε αλλά δεν ήταν δυνατόν να του μιλήσει. Τον Ματ Ντέιμον δεν τον είδε καθώς δεν είχε σκηνή στη Μεσσηνία.
