Χριστίνα Κολέτσα: Αποκάλυψε ότι προχώρησε πρόσφατα σε άμβλωση: Δεν ένιωσα ότι ήταν φόνος (video)

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Κολέτσα, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα έκανε άμβλωση. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», την Τετάρτη 19 Μαρτίου, η τραγουδίστρια εξήγησε πως αναγκάστηκε να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση για λόγους υγείας, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τόσο για την ίδια, όσο και για το παιδί.

Η Χριστίνα Κολέτσα περιέγραψε την εμπειρία της άμβλωσης ως βαθιά ψυχοφθόρα, υπογραμμίζοντας πως, αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, θα επιθυμούσε να συνεχίσει την εγκυμοσύνη. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν ένιωσε ότι επρόκειτο για «φόνο», αλλά για μια δύσκολη, πλην αναγκαία απόφαση, που είχε ως κριτήριο την ασφάλεια της ίδιας και του παιδιού που επρόκειτο να γεννηθεί.

«Σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα ότι ήταν φόνος. Ήταν κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να γίνει για το καλό της δικής μου ζωής και ενός ανθρώπου που θα ερχότανε στη ζωή. Ήταν πολύ ψυχοφθόρο, θα ήθελα να μπορέσω να συνεχίσω την κύηση. Δυστυχώς, δεν γινόταν», τόνισε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.