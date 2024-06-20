Τάμτα: Δεν θα πιστεύετε πού εργάζεται η κόρη της, Άννυ (Exclusive)

Η Άννυ που σε λίγους μήνες θα γίνει 29 χρονών ουσιαστικά μεγάλωσε μαζί με τη διάσημη Pop Star μητέρα της, την Τάμτα που την έφερε στη ζωή μόλις στα 15 της χρόνια. Η ίδια η Τάμτα πέρυσι μιλώντας στο περιοδικό Instyle και στη δημοσιογράφο Ειρήνη Ζουρνατζή έλεγε:

«Έχουμε μια σχέση στην οποία κυριαρχεί η ελευθερία. Μιλάμε ανοιχτά και ενίοτε γινόμαστε φίλες, αλλά η σχέση μαμάς και κόρης δεν αλλάζει. Τελευταία, μπορεί να πάρει και τον ρόλο της μαμάς καμιά φορά – είναι λίγο υπερπροστατευτική. Η Άννυ είναι η κινητήριος δύναμη μου σε ό,τι κάνω».

