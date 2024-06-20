Ιλένια Ουίλιαμς-Κώστας Αναγνωστόπουλος: Μαζί στην Ίο με κολλητό ζευγάρι

Πλήρη άρνηση έχουν τόσο η Ιλένια Ουίλιαμς, όσο και ο «μισθοφόρος» του Survivor να συζητιούνται για το τι συμβαίνει ανάμεσά τους και αν είναι μαζί.

Ειδικά η Ιλένια, που λόγω δουλειάς βρίσκεται πιο συχνά μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες δεν θέλει ούτε να το συζητήσει.

«Θα σου πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά, πολύ ήρεμη. Και να είχα σχέση με οποιονδήποτε, δεν θα σου το ‘λεγα. Δεν θέλω να απασχολήσω με τα προσωπικά μου. Έχει γίνει στο παρελθόν και δεν θέλω να ξαναγίνει» έλεγε πέρυσι η ίδια η Ιλένια Ουίλιαμς κάθετα και κατηγορηματικά.

Γι’ αυτό και παρά το γεγονός ότι ήδη -σύμφωνα με τις φήμες- μετράει πολύ καιρό σε σοβαρή σχέση με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο και είναι και οι δύο πολύ ενεργοί στα Social Media τους είναι ικανοί να βγάλουν και να ποστάρουν φωτογραφίες ακόμα και με άγνωστους περαστικούς παρά να επιβεβαιώσουν έστω και έμμεσα πως είναι μαζί.

Κι ας είναι κοινό μυστικό πως ήταν ο Κώστας αυτό που έφερε κοντά την κολλητή της Ιλένιας, Ελένη Βουλγαράκη με τον δικό του φίλο Φώτη Ιωαννίδη.

Μαζί ήταν εξάλλου τα δύο ζευγάρια σε αυτή τη μίνι απόδραση στην Ίο. Απλά εκείνη πόσταρε την πισίνα, το υπνοδωμάτιο άδειο και την κολλητή Ελένη, κι ο Κώστας το τοπίο, το τζιπ, το σκυλί του και τον Φώτη.

Τι σημασία είχε που και οι δύο έβγαλαν φωτό μέσα στο ίδιο τζιπ. Σιγά. Σύμπτωση. Μόνο που σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.

Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη

