Με το θεματικό κανάλι Yachting TV εμπλουτίζεται η EON

Με ένα νέο κανάλι εμπλουτίζεται η EON, η πλατφόρμα της Nova. Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν στη θέση 585 και με τη δυνατότητα 7days catch-up, το Yachting TV το νέο θεματικό κανάλι για τους λάτρεις του Yachting και της ανοιχτής θάλασσας.

Το Yachting TV είναι ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της περιπέτειας και των θαλασσών! Οι συνδρομητές μέσα από το κανάλι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κρυμμένους κολπίσκους, να δουν εξωτικά νησιά και να αφεθούν στις συναρπαστικές εμπειρίες που προσφέρουν τα ταξίδια στον ωκεανό. Μέσα από εμβληματικές θαλάσσιες εκδηλώσεις και ονειρεμένους προορισμούς που προκαλούν δέος, το κανάλι προσφέρει ένα μοναδικό περιεχόμενο που απευθύνεται στους λάτρεις των πολυτελών γιοτ, των ιστιοπλοϊκών σκαφών, του σερφ και της αδρεναλίνης στη θάλασσα!

To Yachting TV προσφέρει ταξίδι στην πολυτέλεια και τη φινέτσα, με αποκλειστικές εικόνες και συμβουλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες θαλάσσιων σκαφών.

Πηγή: skai.gr

