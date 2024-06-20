Goldie Hawn: Θα ήθελε να γυρίσει μια ταινία με την οικογένειά της

Η Γκόλντι Χόουν είπε ότι θέλει να συνεργαστεί με την οικογένειά της σε μία ταινία προτού γίνουν όλοι «πολύ μεγάλοι», προτείνοντας ακόμη και μια ιδέα για το τι θα μπορούσαν να κάνουν.

Σε μια νέα συνέντευξη, η σταρ του Χόλιγουντ είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον σύζυγό της Κερτ Ράσελ και τα παιδιά της, Κέιτ Χάντσον, Όλιβερ Χάντσον και Γουάιατ Ράσεολ και πιστεύει ότι θα ήταν «πολύ διασκεδαστικό».

«Αυτό που θα μου άρεσε, στην πραγματικότητα, προτού γίνουμε όλοι, ξέρετε, πολύ μεγάλοι, θα ήταν τόσο υπέροχο να κάνουμε μια ταινία μαζί», είπε στην εκπομπή «Let's Talk Off Camera» του SiriusXM με την Κέλι Ρίπα, όταν η παρουσιάστρια πρότεινε στην Χόουν να κάνει ένα ριάλιτι με θέμα το δείπνο των Ευχαριστιών με την οικογένειά της.

«Δεν θα ήταν; Θα ήταν τόσο διασκεδαστικό και τόσο τρελό», σχολίασε. Η Γκόλντι Χόουν πρόσθεσε ότι κάτι μπορεί να είναι στα σκαριά με τον Όλιβερ Χάντσον.

«Μπορεί να κάνουμε κάτι με τον Όλιβερ που να είναι καρτούν, οπότε με άλλα λόγια, θα ήμασταν όλοι οι φωνές» είπε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The First Wives Club». «Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

