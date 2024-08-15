Δέσποινα Βανδή: Στο πανηγύρι Γερανίου χθες βράδυ. Η μαντινάδα του Κονταρού για εκείνη

Στο μέρος που έχουν αγαπήσει με τον Βασίλη Μπισμπίκη και όπου πλέον βρίσκονται οι πιο στενοί τους φίλοι βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή.

Η τραγουδίστρια φεύγει από την Κρήτη μόνο τις ημέρες που έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις και ξαναεπιστρέφει και χθες παραμονή της γιορτής της τραγούδησε όχι για συναυλία αλλά για πάρτη της και για την παρέα. Στο πανηγύρι στο Γεράνι Ρεθύμνου με το Μανώλη Κονταρό και το Χρήστο Τζανιδάκη.

