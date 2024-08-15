Κατερίνα Καινούργιου: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» εύχεται στον Παναγιώτη της με φωτό από το Παρίσι

Μεγάλη γιορτή. Οι ευχές σήμερα όλη μέρα δε θα σταματήσουν. Νωρίς νωρίς η Κατερίνα Καινούργιου, με το που άλλαξε η μέρα, έσπευσε να ευχηθεί στον άντρα που την έχει κάνει να χαμογελάει ξανά πλατιά.

Τον δικό της Παναγιώτη Κουτσουμπή που φυσικά σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Οι δυο τους περνάνε ένα μαγικό καλοκαίρι μαζί στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και η Κατερίνα παραμένει όλο το καλοκαίρι μαζί του στο νησί. Από εκεί έστειλε και τις δημόσιες ευχές της στον άνθρωπό της.

Και το έκανε δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία αγκαλιά από τις διακοπές τους στο Παρίσι τον Ιούλιο που μας πέρασε.

«Χρόνια Πολλά αγάπη μου» του έγραψε κι εκείνος φυσικά το έκανε repost.

