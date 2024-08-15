Νάταλι Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Λαχτάρησαν με το ατύχημα του γιου τους στις διακοπές

Mια μικρή άτυχη στιγμή και όλα αλλάζουν. Εκεί που ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Νάταλι Κάκκαβα απολάμβαναν τις διακοπές τους στο χωριό του παρουσιαστή, τη Μελίβοια Λάρισας, αφού πρώτα πέρασαν όπως κάθε χρόνο από την Κορώνη που είναι ο τόπος καταγωγής της Ναταλί, ένα ατύχημα του μικρότερου γιου τους, του 10χρονου Μάρκου έφερε τα πάνω κάτω.

Το αγόρι τους τραυματίστηκε και η Νάταλι Κάκκαβα παραδέχεται πως λύγισε στο θεάμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenoly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.