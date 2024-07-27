Συγκλονίζει η Δώρα Χρυσικού: «Χτυπούσε το τηλέφωνο και πεταγόμουν από τον φόβο»

Ανοιχτά έχει μιλήσει η Δώρα Χρυσικού για τις μάχες που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στη «Γη της ελιάς» το πρώτο διάστημα έπαιζε φορώντας περούκα καθώς τα δικά της μαλλιά λόγω των θεραπειών είχαν πέσει. Με δύναμη ψυχής και πείσμα κι ένα αφοπλιστικό χαμόγελο που σπάνια φεύγει από τα χείλη της η γλυκιά Δώρα πραγματικά είναι παράδειγμα για όλους.

