Κλέλια Ανδριολάτου: Από τη Σίφνο στο Κατάκολο και στο πρωινό ξύπνημα

Με τη βαλίτσα στο χέρι και στον δρόμο για διάφορους προορισμούς είναι αυτό το καλοκαίρι η Κλέλια Ανδριολάτου. Η πρωταγωνίστρια του Maestro in Blue, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ξεκίνησε το tour των διακοπών της φυσικά από τους Παξούς, όσο ακόμα έκαναν γυρίσματα και συνέχισε στο Πήλιο.

Ακολούθησαν τα Κουφονήσια για να βρεθεί με τη μέντορα και manager της Έλενα Χριστοπούλου, η Φολέγανδρος, ένα σύντομο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για δουλειά -τη φωτογράφηση της νέας καμπάνιας διάσημου οίκου μόδας της Τουρκίας στην οποία πρωταγωνιστεί- Σίφνο σε χαλαρές στιγμές με την παρέα της και τώρα ήρθε η ώρα της οικογένειας.

