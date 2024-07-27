Δανάη Μπάρκα: «Όση ψευτιά, κακία, μιζέρια κι αν συναντήσω…»

Ένα διαφορετικό ποστ από αυτά που κάνει κατά διαστήματα και αναλόγως τι της συμβαίνει στη ζωή της ή την έχει προβληματίσει, έκανε η Δανάη Μπάρκα. Σε αυτό δημοσιεύει ένα βίντεο με τη γιαγιά της στην οποία έχει τεράστια αδυναμία και αναφέρεται στην έμπνευση που της έχει δώσει εκείνη και στην πολυετή σχέση της με τον παππού της που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια.

«Πού πιστεύεις;

-“Πιστεύω στη γιαγιά μου.

Κάθε φορά που χάνω την πίστη μου στους ανθρώπους σκέφτομαι τη γιαγιά μου, την καλοκαρδοσύνη της και την ανοιχτωσιά της.

Κάθε φορά που χάνω την πίστη μου στην αγάπη και στο «για πάντα» σκέφτομαι τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Ο παππούς μου, μου έλεγε «ποντίκω μου, να βρεις τον άνθρωπο που θα κρατάτε το χέρι ο ένας του άλλου και θα είστε δυνατοί μαζί να ξεπεράσετε τα πάντα. Εγώ χωρίς τη γιαγιά σου δε θα ζούσα».

