Eurovision 2025: Στις 29 Ιανουαρίου ο Εθνικός Τελικός

Με 187 υποβολές υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό της Εurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Η διαδικασία για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας συνεχίζεται, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Εurovision 2025.

Ο Εθνικός Τελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025

