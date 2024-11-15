Λογαριασμός
Eurovision 2025: Με 187 υποψηφιότητες η πρώτη φάση – Στις 29 Ιανουαρίου ο Εθνικός Τελικός

Ο Εθνικός Τελικός για την Eurovision 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025

Eurovision 2025: Στις 29 Ιανουαρίου ο Εθνικός Τελικός

Με 187 υποβολές υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό της Εurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Η διαδικασία για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας συνεχίζεται, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Εurovision 2025.

Ο Εθνικός Τελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025

Πηγή: ertnews.gr

TAGS: Eurovision 2025 Eurovision
