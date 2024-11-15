Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Last Showgirl»

H Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα (Gia Coppola).

Η επερχόμενη παραγωγή έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, όπου έλαβε θετικές κριτικές. Ακολούθησε ένα φεστιβαλικό ταξίδι με προβολές στο Σαν Σεμπαστιάν όπου απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, τη Ζυρίχη, το Ντένβερ και το Μαϊάμι.

Πριν από λίγες ώρες η Roadside Attractions αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ, με φόντο το Λας Βέγκας όπου η Πάμελα 'Αντερσον υποδύεται την Shelley, ένα λαμπερό showgirl, που βρίσκεται σε σταυροδρόμι καθώς η θεατρική της παραγωγή βρίσκεται στο τέλος της.

Συμπρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) στον ρόλο μιας σερβιτόρας και έμπιστης φίλης της Shelley και ο Ντέιβ Μπατίστα (Dave Bautista), ως μάνατζερ και πρώην εραστής της, που της ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα για το σόου.

Μαζί τους οι Μπρέντα Σονγκ (Brenda Song), Κίρναν Σίπκα (Kiernan Shipka) και Μπίλι Λουρντ (Billie Lourd).

Το «The Last Showgirl» σηματοδοτεί την επιστροφή της σταρ στη μεγάλη οθόνη από το 2017 όπου πρωταγωνίστησε ως C.J. Parker, στην ταινία «Baywatch»

Το σενάριο υπογράφει η Κέιτ Γκέρστεν (Kate Gersten) ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν (Robert Schwartzman), η Ναταλί Φάρεϊ (Natalie Farrey) και η Τζία Κόπολα.

Η ταινία θα προβληθεί στο Λος 'Αντζελες στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 10 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

