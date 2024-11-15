Αποστολία Ζώη: Ο εμμονικός θαυμαστής που την ανάγκασε να αλλάξει σπίτι

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε καλεσμένη η Αποστολία Ζώη και ο Γιώργος Λιάγκας την υποδέχτηκε αποθεωτικά. Μιλώντας για εκείνη με τα καλύτερα λόγια και εκθειάζοντας τόσο το ταλέντο της, όσο και την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

«Είμαι στην καλύτερή μου φάση νομίζω. Πέρασα διάφορα τα τελευταία χρόνια, είχα τις απώλειες των γονιών μου, μετά ήρθε η καραντίνα πάνω που πήγαινα να ξεκινήσω πράγματα, ξανά φτου κι από την αρχή και δεν είχα τη δυναμική να στηρίξω τον εαυτό μου και την ψυχολογία μου, οπότε ήρθε ο καιρός να αγαπήσω τον εαυτό μου» είπε αρχικά η Αποστολία Ζώη.

Στη συνέχεια με αφορμή το νέο της τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε και τον στίχο του που λέει: «Στους τρελούς πάντα πέφτω επάνω…» ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για τη δική της εμπειρία με έναν Stalker που της έκανε τη ζωή εξαιρετικά δύσκολη και ο οποίος εντόπισε και το σπίτι της και την τρόμαξε πολύ. Τόσο που αναγκάστηκε να μετακομίσει.

Διαβάστε ακόμα : Γιώργος Μαυρίδης: Η αποκάλυψη για την επανένωση της φιλίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και η παραδοχή

«Ήταν κάτι πολύ τρομακτικό, ήταν την περίοδο πριν την καραντίνα. Ήταν ένας άνθρωπος που ερχόταν στα μαγαζιά που εμφανιζόμουν και έβλεπε το πρόγραμμα. Υπήρχε κάτι πολύ περίεργο: Συνήθως θα τραβήξουν κάποια βιντεάκια οι άνθρωποι που έρχονται, αλλά εκείνος τραβούσε 2,5 ώρες, όλο μου το πρόγραμμα. Ερχόταν πάντα μόνος του. Όταν τελείωνε το πρόγραμμα ερχόταν και μου μιλούσε, του μιλούσα γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος, ήταν πολύ μαζεμένος, δεν έβλεπες έναν επικοινωνιακό άνθρωπο», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια και συνέχισε:

«Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά. Αυτό το παιδί είχε κάποια κιλά, χάθηκε για κάποιο διάστημα, 8-10 μήνες και επιστρέφει μισός. Έρχεται, το ίδιο πράγμα, κάμερα, μόνος του και έρχεται και μου μιλάει. Τι θέλω και του λέω “σου πάει, αδυνάτισες, μπράβο σου, τα κατάφερες”. Μετά από λίγες μέρες βρήκε το σπίτι μου και ένα βράδυ που επέστρεψα, τον είδα απ’ έξω, και έπαθα σοκ, ήμουν μόνη μου.

Δεν μπήκα ποτέ στο σπίτι, έφυγα. Πάγωσα, προσπέρασα, έφυγα και πήγα στο σπίτι της αδερφής μου να μείνω. Έγινε τρεις φορές και μέρα και νύχτα δεν ήξερα ποια ώρα θα έρθει. Έφτασα στο σημείο να μην ανοίγω κουρτίνες στο σπίτι μου. Την τέταρτη φορά ενημέρωσα τους πάντες και είπα αν ξαναγίνει θα πάω στην αστυνομία να το καταγγείλω. Αλλά πλέον δεν ευχαριστιόμουν το σπίτι μου. Και άλλαξα σπίτι. Γιατί σε αυτά δεν το ρισκάρεις. Μια φορά θα γίνει κάτι »

-Μια τόσο όμορφη γυναίκα γιατί μένει μόνη της

«Αυτή τη στιγμή καθαρά από επιλογή. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Πιο επιλογή δεν γίνεται. Είμαι στη φάση που απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που κάνω σε δουλειά με τον εαυτό μου. Τα προσωπικά μας, εγώ τουλάχιστον, τα κάνω δυάδα, πάμε μαζί, αυτή τη στιγμή όμως έχω ανάγκη να φροντίσω την Αποστολία. Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου. Ότι έχω πει ποτέ το έχω λουστεί»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.