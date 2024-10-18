Paul McCartney: Παρέλαβε τη φανέλα που του είχε χαρίσει ο Πελέ το 2019

Μία φανέλα της Εθνική Ομάδας της Βραζιλίας, υπογεγραμμένη το 2019 από τον θρύλο του ποδοσφαίρου Πελέ, παρέλαβε ο Πολ Μακάρτνεϊ.

Αρχικά, ήταν να του δοθεί ως δώρο την ίδια χρονιά, αλλά η συνάντηση των δύο θρύλων δεν έγινε ποτέ. Ωστόσο η αδελφή του Πελέ, Luiza Nascimento, και ο μάνατζέρ του, Pepito Fornos, στων οποίων τα χέρια έφτασε μετά τον θάνατο του διάσημου ποδοσφαιριστή, αναζήτησαν τρόπο για να την παραδώσουν. Και η ευκαιρία βρέθηκε καθώς ο θρυλικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του «Got Back Τour».

Λίγο πριν εμφανιστεί στη δεύτερη συναυλία του στο στάδιο Allianz Parque του Σάο Πάολο παρέλαβε την φανέλα και πόζαρε στο φωτογραφικό φακό συγκινημένος. Σε δήλωσή του ο Μακάρτνεϊ είπε ότι «θα φυλάξει ως θησαυρό» το δώρο που του άφησε ο αείμνηστος Πελέ.

Η συναυλία που πραγματοποίησε εκείνο το βράδυ ήταν η 39η στη Βραζιλία, τη χώρα όπου έχει σημειώσει το ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για διεθνή καλλιτέχνη. Για αυτό το επίτευγμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο η συναυλία του στο Στάδιο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο το 1990 που την παρακολούθησαν 184.000 θεατές πραγματοποιώντας ρεκόρ εισπράξεων, σύμφωνα με το NME.

